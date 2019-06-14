2019-06-15T00:50:14+03:00
Звезды

Для воронежской детворы на книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы

Около 160 издательств привезли свои книги на Платоновфест
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 июня в Воронеже открылась книжная ярмарка Платоновского фестиваля. Шатры раскинулись снова на Советской площади вокруг фонтана. Свои книги в столицу Черноземья привезли около 160 издательств. Здесь можно найти литературу на любой вкус - современную и классическую прозу и поэзию, научные издания, нон-фикшн, альбомы по искусству, биографии, книги для детей и другие издания.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ярмарка будет работать до конца Платоновфеста. Пока взрослые выбирают книги, детвора может посетить в детском шатре разнообразные мастер-классы.

15 июня

11.00 - Мастер-класс «Один день приключений». Возраст аудитории: 3-8 лет

12.30 - Мастер-класс по книге Лизы Маннич «Древние египтяне». Возраст: 8-12 лет

14:00 - Мастер-класс «Жванты» (Программа «Читаем книги современных авторов и творим!»). Возраст аудитории: 7-12 лет

15.30 - Интерактивное чтение и мастер-класс для детей по книге «Портреты Пепетты» (автор - Линда Рэйвин Лоддинг, иллюстратор - Клер Флэтчер). Возраст аудитории: 5-8 лет

17.00 - Мастер-класс «Делаем собственную книгу». Возраст: 8-10 лет

16 июня

11.00 - Мастер-класс «ЩЕНОК» (Программа «Читаем книги современных авторов и творим!»). Возраст аудитории: 7-10 лет

12.30 - Мастер-класс «Волшебные грани». Возраст аудитории: 6-12 лет

14.00 - Мастер-класс «Строим мосты с Белой вороной» по книге Эрны Усланд «Когда идешь по мосту». Возраст аудитории: 6-9 лет

15.30 - Мастер-класс «Фантастические животные со всего света» и встреча с автором книги Екатериной Степаненко. Возраст аудитории: 6-10 лет

17.00 - Выставка иллюстраций из книги «Девочка из волшебного леса» (автор и иллюстратор - Эполь), чтение и мастер-класс. Возраст аудитории: 5-9 лет.

Кстати, 15 июня в 12.00 начнется эстафета-чтение, в этом году ее участники будут читать "Чевенгур" Андрея Платонова. Послушать могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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