2019-06-14T17:28:36+03:00
Звезды

Танец бога Шивы: воронежцам показали необычное хореографическое шоу

Российская премьера спектакля французского хореографа прошла на Платоновфесте
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Три дня подряд в драмтеатре танцевал Шива. Необычное хореографическое шоу «Пепел», олицетворяющее сакральные процессы религии Индии, привез на Платоновский фестиваль французский хореограф Орельен Бори. При, на первый взгляд, скупых выразительных средствах (одна танцовщица, один перкуссионист, один, пусть и огромный, рулон бумаги, одна кисть, одно сито, один мешок муки) получился очень стильный, глубокий, завораживающий спектакль. Основанный на старинном, наполненном символами, индийском танце с тысячелетней историей «кучипуди».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Индийский танец отсылает к нашему созданию, сотворению мира. Фигура Шивы, бога созидания и разрушения, центральный образ постановки. Шиву называют в Индии и богом танца. Он танцует на пепле, управляя миром - одновременно и созидая, и разрушая. Пепел как переход между жизнью и смертью, - рассказал об идее постановки хореограф.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В движениях индийской танцовщицы Шанталы Шивалингаппы раскручивается вселенская спираль - не прекращается природный процесс рождения и смерти, борьбы божественного и человеческого. В этом спектакле танцует все: руки и ноги танцовщицы, рисующие пеплом спирали и круги (как индийские женщины рисуют дома рисом и мукой), символизирующие жизненные циклы и цикличность мироздания, музыка и свет, «выбивающие» первобытный ритм, и даже лист бумаги, символизирующий силы природы - то надувающиеся парусом «небеса», то опадающий пологом на хрупкую индианку «лавины».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Танец важная часть соединения с природой. Когда я готовлюсь к представлению, я припадаю к земле, черпаю у нее силу. И в Воронеже я опускалась на землю в парке, прикасалась к деревьям, подпитываясь природной энергетикой, - призналась танцовщица.

Постановщик отметил, что это представление – своеобразный «портрет» Шанталы Шивалингапа. Хореограф передает ее особенности через природные движения ее страны.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, воронежцы уже видели в 2016-м на Платоновфесте спектакль Орильена Бори «Сплетение» - танцевальный «портрет» японской балерины Каори Ито. Танцовщица двигалась в луче света между тысячами натянутых нитей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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