2019-06-14T15:36:35+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о грозе, граде и порывистом ветре

При этом горожанам рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости
Олег ИВАНОВ
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Спасатели предупреждают воронежец о неблагоприятных погодных условиях: 15 июня с 10.00 до16 июня 02.00 в Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град. А порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Соответствующий прогноз поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К слову, мы уже предупреждали, что конец недели выдастся не самым благоприятным, если судить по погоде.

- В случае прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений ни в коем случае не стоит парковать автотранспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости выходить на улицу! - напоминают в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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