2019-06-14T13:42:13+03:00
Общество

Больше чем на полмесяца изменятся маршруты двух воронежских троллейбусов

Они будут ходить по более короткому пути
Олег ИВАНОВ
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На 19 дней изменится маршрут движения двух воронежских троллейбусов № 7 и № 8. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с тем, что строительная компания «Выбор» будет проводить земляные работы в районе дома №6 на площади Ленина. Таким образом, с 16 июня по 4 июля троллейбусы будут ходить по короткому маршруту.

Троллейбус №7 с площади Застава будет направляться по улицам Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.

А маршрут №8 с улицы Степана Разина будет направлен по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение), после чего будет следовать в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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