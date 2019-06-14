Неудачный обгон стал причиной массовой аварии с двумя пострадавшими в Воронеже
Сегодня, 14 июня, примерно в 7.15 на улице Арбатской (микрорайон Подклетное) произошло ДТП с серьезными последствиями. Как сообщают в ГУ МВД, пострадали двое.
ГУ МВД по Воронежской области.
По данным полиции, 26-летний водитель ВАЗ-2107 пошел на обгон "ГАЗели". На встречной он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого был 20-летний парень. После удара "семерку" отбросило на "Нексию" и ту самую "ГАЗель".
Последствия ДТП пугают: у автомобилей крайне сильные повреждения. Пострадали водители "семерки" и "четырнадцатой", обоих отправили в больницу.
ГУ МВД по Воронежской области.
- Мы проводим проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, - подчеркивают в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU