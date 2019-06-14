2019-06-14T11:13:27+03:00
Происшествия

Неудачный обгон стал причиной массовой аварии с двумя пострадавшими в Воронеже

Последствия ДТП пугают: у автомобилей крайне сильные повреждения [фото]
Виктор ПАВЛОВ
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ГУ МВД по Воронежской области.ГУ МВД по Воронежской области.
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Сегодня, 14 июня, примерно в 7.15 на улице Арбатской (микрорайон Подклетное) произошло ДТП с серьезными последствиями. Как сообщают в ГУ МВД, пострадали двое.

ГУ МВД по Воронежской области.

ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, 26-летний водитель ВАЗ-2107 пошел на обгон "ГАЗели". На встречной он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого был 20-летний парень. После удара "семерку" отбросило на "Нексию" и ту самую "ГАЗель".

Последствия ДТП пугают: у автомобилей крайне сильные повреждения. Пострадали водители "семерки" и "четырнадцатой", обоих отправили в больницу.

ГУ МВД по Воронежской области.

ГУ МВД по Воронежской области.

- Мы проводим проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, - подчеркивают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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