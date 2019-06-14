2019-06-14T09:00:06+03:00
Общество

Дожди и грозы ожидаются в Воронеже на выходных

Жара спадет, но далеко не уйдет
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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Конец недели будет уже не таким обжигающе-жарким, как начало. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди и даже грозы.

Как сообщают в Воронежском гидрометеоцентре, в ночь с пятницы, 14 июня, на субботу, 15 июня, будет 16 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Облака никуда не уйдут и днем. Ожидается +29 и новый кратковременный дождь. Кстати, синоптики "Гисметео" дают другой прогноз: гроза, и достаточно внушительная. Посмотрим, кто оказался точнее.

Ночь с субботы на воскресенье, 16 июня, будет похожа на предыдущую. Тоже +16, тоже переменная облачность, тоже дождь. Днем в воскресенье будет уже менее жарко + 25. Дожди, пусть небольшие и кратковременные, все-таки сыграют свою роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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