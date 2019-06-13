В Воронежской области фермер по «липовым» бумажкам получил два миллиона

СЕГОДНЯ 20:37 2019-06-13T20:37:55+03:00

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Полицейские ГУ МВД России по Воронежской области раскрыли мошенничество 37-летнего фермера.

По версии следствия, мужчина обратился в госучреждение для получения гранта на строительство животноводческой фермы. По бумагам, он хотел потратить на нее аж 38 миллионов рублей. В этом случае он получал право на помощь от государства в размере двух миллионов рублей. Деньги он получил, хотя ничего строить не собирался.

- В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 У5К РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU