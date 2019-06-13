2019-06-13T20:00:51+03:00
Общество

В Воронеже на трех стройках обнаружили нарушения безопасности

У рабочих не было защитных касок, а лестницы не ограждались
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
От подрядных организаций потребовали сделать стройки безопасными.От подрядных организаций потребовали сделать стройки безопасными.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Центрального района обнаружили нарушения на трех стройках по адресам: Московский проспект, 142ш; улица Загоровского, 1 и ул. Шишкова, 140Б.

По данным надзорного ведомства, подрядчики не соблюдали требования безопасности: у рабочих не было касок, в опасных местах не ставили защитные козырки, не ограждали лестницы. Также отсутствовало оборудование для мойки машин и строительной техники.

Работники прокуратуры Центрального района возбудили в отношении должностных лиц подрядных организаций административные дела. Они также внесли два представления об устранении нарушений.

Напомним, 12 июня на стройке на проспекте Труда пренебрежение правилами безопасности привело к трагедии. 35-летний плотник не удержался на площадке 15 этажа, сорвался вниз и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже вручили Платоновскую премию
В Воронежской области фермер по «липовым» бумажкам получил два миллиона
Под Воронежем ищут браконьеров, рыбачивших на заповедных озерах
В Воронежской области будут судить «шутницу», выдумавшую бомбу в районной администрации и убийство мужа сестры
Видео для Путина: воронежцы выступают против строительства многоэтажки в Березовой Роще
Татьяна Гордеева стала почетной гражданкой Воронежской области
В Воронеже из-за шума закрыли на месяц магазин «Пятерочка»
В Воронеже попала на видео безумная езда со скоростью 280 км/час
Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности
Воронежцев напугали звуки, похожие на взрывы, во дворе многоэтажки
В Воронежской области мальчик, делая селфи на электричке, получил ожоги 60% тела
В Воронеже родители забыли девятилетнего сына на заправке
В Воронеже отменили концерт Платоновского фестиваля
Власти Воронежской области примут меры для улучшения демографической ситуации
40-километровая сплошная удивила воронежских автомобилистов