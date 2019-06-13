В Воронеже на трех стройках обнаружили нарушения безопасности

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-13T20:00:51+03:00

От подрядных организаций потребовали сделать стройки безопасными. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

У рабочих не было защитных касок, а лестницы не ограждались

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Сотрудники прокуратуры Центрального района обнаружили нарушения на трех стройках по адресам: Московский проспект, 142ш; улица Загоровского, 1 и ул. Шишкова, 140Б.

По данным надзорного ведомства, подрядчики не соблюдали требования безопасности: у рабочих не было касок, в опасных местах не ставили защитные козырки, не ограждали лестницы. Также отсутствовало оборудование для мойки машин и строительной техники.

Работники прокуратуры Центрального района возбудили в отношении должностных лиц подрядных организаций административные дела. Они также внесли два представления об устранении нарушений.

Напомним, 12 июня на стройке на проспекте Труда пренебрежение правилами безопасности привело к трагедии. 35-летний плотник не удержался на площадке 15 этажа, сорвался вниз и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU