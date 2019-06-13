Татьяна Гордеева стала почетной гражданкой Воронежской области

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-13T19:02:36+03:00

Татьяна Гордеева во время поездки в Рамонь. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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В четверг, 13 июня, губернатор Александр Гусев вручал награды в связи с 85-летием со дня образования Воронежской области.

На торжестве сообщили о присвоении званий почетных граждан нашей области. На этот раз лауреатов было четверо: народный артист России Анатолий Гладнев, ветеран труда Вячеслав Зарубин, ректор педагогического университета Сергей Филоненко, известный историческими исследованиями Великой Отечественной войны, и супруга экс-губернатора Воронежской области, а ныне занимающего должность вице-премьера в правительстве России Алексея Гордеева Татьяна.

Татьяна Гордеева в ипостаси первой леди области запомнилась попечительством культуры. После того, как карьера мужа сделала очередной виток вверх, его супруга продолжила быть членом попечительского совета Дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. На данный момент, к слову, некогда заброшенный дворец частично отреставрирован, однако работы там еще идут.

ИСТОЧНИК KP.RU