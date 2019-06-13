2019-06-13T19:02:36+03:00
Общество

Татьяна Гордеева стала почетной гражданкой Воронежской области

Супруга экс-губернатора Алексея Гордеева продолжает входить в попечительский совет Дворца принцессы Ольденбургской в Рамони
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Татьяна Гордеева во время поездки в Рамонь.Татьяна Гордеева во время поездки в Рамонь.Фото: с портала правительства Воронежской области.
Изменить размер текста:

В четверг, 13 июня, губернатор Александр Гусев вручал награды в связи с 85-летием со дня образования Воронежской области.

На торжестве сообщили о присвоении званий почетных граждан нашей области. На этот раз лауреатов было четверо: народный артист России Анатолий Гладнев, ветеран труда Вячеслав Зарубин, ректор педагогического университета Сергей Филоненко, известный историческими исследованиями Великой Отечественной войны, и супруга экс-губернатора Воронежской области, а ныне занимающего должность вице-премьера в правительстве России Алексея Гордеева Татьяна.

Татьяна Гордеева в ипостаси первой леди области запомнилась попечительством культуры. После того, как карьера мужа сделала очередной виток вверх, его супруга продолжила быть членом попечительского совета Дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. На данный момент, к слову, некогда заброшенный дворец частично отреставрирован, однако работы там еще идут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже вручили Платоновскую премию
В Воронежской области фермер по «липовым» бумажкам получил два миллиона
Под Воронежем ищут браконьеров, рыбачивших на заповедных озерах
В Воронежской области будут судить «шутницу», выдумавшую бомбу в районной администрации и убийство мужа сестры
В Воронеже на трех стройках обнаружили нарушения безопасности
Видео для Путина: воронежцы выступают против строительства многоэтажки в Березовой Роще
В Воронеже из-за шума закрыли на месяц магазин «Пятерочка»
В Воронеже попала на видео безумная езда со скоростью 280 км/час
Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности
Воронежцев напугали звуки, похожие на взрывы, во дворе многоэтажки
В Воронежской области мальчик, делая селфи на электричке, получил ожоги 60% тела
В Воронеже родители забыли девятилетнего сына на заправке
В Воронеже отменили концерт Платоновского фестиваля
Власти Воронежской области примут меры для улучшения демографической ситуации
40-километровая сплошная удивила воронежских автомобилистов