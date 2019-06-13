2019-06-13T18:22:37+03:00
Общество

В Воронеже попала на видео безумная езда со скоростью 280 км/час

Автор ролика, естественно, себя не назвал [видео]
Яков СТРОГОВ
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280 километров в час - к чему такой риск?280 километров в час - к чему такой риск?Фото: кадр с видео
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В группе «Воронеж VRN» появилось видео очень быстрой езды. Стрелка спидометра на машине колеблется от 270 до 280 км/час, дорожное полотно пролетает с бешеной скоростью.

Большинство откликов к видео сводится к тому, что от такого автокамикадзе могли пострадать другие люди, машины которых он мог превратить на такой скорости просто в ничто. Но был и комментарий: дескать, а чего такого, раз дорога позволяет.

Такому умнику, можно напомнить ДТП на Ленинском проспекте, случившееся ранним утром 20 апреля. Тогда «Киа», которая, как потом выяснили в полиции, гнала со скоростью 200 км/час, и врезалась в «ПАЗик». В том ДТП погибли четверо: все, кто был в корейской иномарке, 33-летний водители и женщины 35 и 40 лет, а также 55-летний шофер автобуса. По предварительным данным, полученным после экспертизы, водитель легковушки был сильно пьян.

Машина несется со скоростью 280 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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