2019-06-13T16:33:02+03:00
Звезды

В Воронеже отменили концерт Платоновского фестиваля

На гастроли не приедет скрипач Ара Меликян
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция Платоновского фестиваля сообщила об отмене опен-эйра в Рамони. 15 июня у стен дворца Ольденбургских должен был выступить скрипач Ара Меликян. - На этих выходных музыкант получил травму плеча в Коста-Рике. Ему предстоит операция. В связи с этим концерт в Рамони не состоится. Отменяются все ближайшие выступления Ары Маликяна и в других странах - Коста-Рике, Украине, Испании, Эквадоре, - сообщили в дирекции Платоновфест. - Мы очень огорчены тем, что концерт, которого мы очень ждали, приходится отменить. Желаем замечательному музыканту Аре Маликяну скорейшего выздоровления и надеемся на встречу в будущем. Приносим зрителям свои извинения за доставленные неудобства. Воронежцы могут сдать билеты по месту приобретения до 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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