Крупное ДТП в Воронеже: «Ленд Ровер» протаранил пять машин

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-13T14:29:33+03:00

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В четверг, 13 июня, у дома № 13 на Московском проспекте на стороне, ведущей к Памятнику Славы, случилось ДТП, в которое попали сразу пять машин.

По предварительным данным, в 10.55 33-летний водитель «Ленд Ровера» стал так резко перестраиваться, что врезался в ехавшую впереди «Шевроле-Ниву», которой рулил 55-летний воронежец, а потом еще и в «Фиат». Но не остановился, а помчался дальше. И продолжил крушить все на своем пути. В 11.00 «Ленд Ровер» врезался в «Шкоду-Октавия», которой управлял 21-летний парень, «Ладу-Калину» (шоферу 19 лет) и «Ладу-Приору», которой рулил 31-летний мужчина. Все трое водителей, попавшихся на пути «взбесившегося» внедорожника, - воронежцы.

Все машины получили повреждения, а «Ленд Ровер» оседлал забор. В больницу попал пассажир «Шевроле-Нивы», его возраст сейчас уточняют. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

К сведению водителей, средняя скорость движения на участке, где произошла эта авария, - всего 5 км/час. Так что есть смысл задуматься о том, как объехать эту солидную пробку.

Все машины получили повреждения, в больницу попал пассажир "Шевроле-Нивы".Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU