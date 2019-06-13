2019-06-13T13:29:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области троих мужчин будут судить за продажу 340 мешков "левых" семечек

Мужчины реализовали контрафакт под чужим товарным знаком
Ярослав ИВАНОВ
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В суд передают дело троих горе-предпринимателей, которые собирались нажиться на чужом бренде.

В Каширском районе трое жителей Воронежской и Московской областей в возрасте от 33 до 37 лет в 2018 году реализовали семяна подсолнечника с незаконным использованием чужого товарного знака. В частности, они продали «подсадной утке» от полиции более 340 мешков контрафакта.

Потом оперативники изъяли еще 50 мешков семечек у торгашей в складском помещении в Новоусманском районе. Экспертиза показала, что «брендирование» упаковок не соответствуют оригинальной продукции.

- Ущерб, причиненный правообладателю, составил около пяти миллионов рублей, - сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчинам грозит срок до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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