В Воронежской области троих мужчин будут судить за продажу 340 мешков "левых" семечек
В суд передают дело троих горе-предпринимателей, которые собирались нажиться на чужом бренде.
В Каширском районе трое жителей Воронежской и Московской областей в возрасте от 33 до 37 лет в 2018 году реализовали семяна подсолнечника с незаконным использованием чужого товарного знака. В частности, они продали «подсадной утке» от полиции более 340 мешков контрафакта.
Потом оперативники изъяли еще 50 мешков семечек у торгашей в складском помещении в Новоусманском районе. Экспертиза показала, что «брендирование» упаковок не соответствуют оригинальной продукции.
- Ущерб, причиненный правообладателю, составил около пяти миллионов рублей, - сообщили в региональном управлении МВД России.
Мужчинам грозит срок до четырех лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU