2019-06-12T20:34:37+03:00
Общество

Аварию, оставившую без воды десятки многоэтажек в Воронеже, устранили

Заполнение водовода началось уже в 16.20
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вода уже должна была поступить хотя бы в часть домовВода уже должна была поступить хотя бы в часть домовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Восстановительные работы на улице Моисеева завершены. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж». Причиной утечки стал свищ на водоводе. Напомним, из-за утечки в районе дома №10 по улице Моисеева было ограничено водоснабжение в десятках многоэтажек.

Был поврежден трубопровод диаметром 400 мм. Примерно с 15.00 организован подвоз технической воды по адресам: ул. Депутатская д. № 1, ул. Моисеева д. №80, №73 и № 47 Моисеева 73.

Планировалось, что восстановительные работы завершатся к 21.00. Однако в сжатые сроки ремонтники установили на место повреждения хомут. Заполнение водовода началось уже в 16.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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