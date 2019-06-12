В Воронежской области разыскивают двух пенсионерок-ровесниц
Волонтеры воронежского поискового отряда Лиза Алерт обратились к жителям нашего региона с просьбой помочь в поиске сразу двух пенсионерок. Так, 79-летняя Мария Шуширова 30 мая ушла из дома и не вернулась. Мария Яковлевна могла пропасть по пути из поселка Таловая до села Елань-Колено в Новохоперском районе.
Рост пенсионерки 159 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Во что старушка была одета в момент исчезновения не известно.
Ее ровесница Анна Фешкина 9 июня также ушла из дома в селе Шестаково Бобровского района. С тех пор о том, где находится пенсионерка, нет никаких данных. Известно только, что она выехала на велосипеде.
Ее рост - 170 сантиметров. Анна Григорьевна - худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы с сединой, глаза голубые. В день исчезновения была одета в синий махровый халат с цветами, белый платой и шлепанцы.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этих женщин, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этих женщин, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU