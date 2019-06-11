Воронежцы вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров
Митинг пройдет на Театральной
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 июня в Воронеже вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров 13 июня 1942 года. На митинг к камню на улице Театральной, 34 придут непосредственные очевидцы трагедии, представители литературной общественности, краеведы, а также воронежские школьники. В этот день на Театральной прозвучат стихи воронежских поэтов, а в память о погибших детях в небо выпустят белые шары.
Начало в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU