Воронежцы вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-11T16:24:35+03:00

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13 июня в Воронеже вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров 13 июня 1942 года. На митинг к камню на улице Театральной, 34 придут непосредственные очевидцы трагедии, представители литературной общественности, краеведы, а также воронежские школьники. В этот день на Театральной прозвучат стихи воронежских поэтов, а в память о погибших детях в небо выпустят белые шары.

Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU