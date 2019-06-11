2019-06-11T16:24:35+03:00
Звезды

Воронежцы вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров

Митинг пройдет на Театральной
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 июня в Воронеже вспомнят детей, погибших при бомбардировке Сада пионеров 13 июня 1942 года. На митинг к камню на улице Театральной, 34 придут непосредственные очевидцы трагедии, представители литературной общественности, краеведы, а также воронежские школьники. В этот день на Театральной прозвучат стихи воронежских поэтов, а в память о погибших детях в небо выпустят белые шары.

Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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