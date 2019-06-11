2019-06-11T16:16:59+03:00
Общество

В Воронеже мужчина упал с восьмого этажа и разбился

Трагедия случилась на улице Переверткина
Юрий КОЗЛОВ
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В понедельник, 10 июня, в одном из домов на улице Переверткина Железнодорожного района 34-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа и погиб. В квартире в это время были его родственники. Он зашел в свою комнату, где в тот момент было открыто окно. После этого и случилась трагедия. Как мужчина выпал из окна, никто не видел. Травмы оказались смертельными.

- По факту ЧП проводят доследственную проверку. Следователи осмотрели место трагедия, назначена судебно-медицинская экспертиза, наши сотрудники опрашивают очевидцев, продолжают выяснять обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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