2019-06-11T15:35:09+03:00
Общество

В Воронежской области снизилась активность клещей

С 3 по 9 июня с укусами к врачам обратилось на 27% меньше жителей, чем за аналогичный период в прошлом году
Юлия ДИДЕНКО
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Всего с начала 2019 года из-за укусов клещей к медикам обратились 1675 человек.Всего с начала 2019 года из-за укусов клещей к медикам обратились 1675 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронежской области специалисты отметили снижение активности клещей. С 3 по 9 июня к врачам с укусами обратились 198 жителей. Это на 27% меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

На данный момент специалисты обработали от клещей 735,61 га. Всего в 2019 году акарицидные обработки планируют провести на площади не менее 1 253,08 га. Всего с начала 2019 года из-за укусов клещей к медикам обратились 1675 человек.

Также медики напоминают воронежцам о мерах предосторожности во время отдыха на природе. При посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить осмотры внешних кожных покровов на наличие клещей, а также пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых.

При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт с целью их удаления, а при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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