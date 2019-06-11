Воронежские специалисты ушли в «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-11T14:13:12+03:00

В минувшие выходные в двух вузах города - ВГУ и ВГТУ - прошел региональный этап Всероссийского конкурса социальных IT-проектов

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В церемонии открытия конкурса, которая прошла в Воронежском госуниверситете 8 июня, принял участие губернатор Александр Гусев. Вместе с директором по маркетингу АНО «Россия – страна возможностей» Никитой Ничкалюком и ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким он поприветствовал студентов, прошедших отборочный этап «Цифрового прорыва».

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ИСТОЧНИК KP.RU