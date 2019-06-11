В Воронежской области закрыли питьевую скважину с повышенным содержанием бора

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-11T12:09:50+03:00

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В селе Углянец Верхнехавского района приставы приостановили работу скважины. В питьевой воде обнаружили превышение содержания бора в 4,4 раза, что угрожало жизни и здоровью местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Во время проверки выяснилось, что ООО «Градослав-Сервис» не следили за состоянием воды в принадлежащей им скважине. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административно правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Юрлицу назначили наказание в виде приостановления деятельности скважины с питьевой водой на 45 суток.

- Сотрудники Верхнехавского РОСП возбудили исполнительное производство и осуществили выход по месту нахождения указанной скважины, деятельность которой приостановлена. Директору организации вручено предупреждение об ответственности в случае неисполнения требований исполнительного документа, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU