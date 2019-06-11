2019-06-11T11:17:46+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике неожиданно обнаружили огромного жука-оленя

В последний раз в лесном массиве природоохранной зоны его встречали в июле 1976 года
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Виктор Славгородский.Фото: Виктор Славгородский.
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В Воронежском заповеднике около административного здания энтомологи обнаружили крупного жука-оленя. Длина самца вместе с рогами составила 6 сантиметров и 7 миллиметров. Об этом сотрудники природоохранной зоны накануне рассказали в группе заповедника в соцсети.

- Дело в том, что в заповеднике последнего жука-оленя встречали в июле 1976 года. И то не красавца-рогача, а неприметную самку. На протяжении последних 42 лет жук-олень не регистрировался на этой территории и уже был признан исчезнувшим видом для заповедника и заказника «Воронежский», - рассказывают сотрудники заповедника.

По словам ученых, факт обнаружения самца жука-оленя порождает много вопросов. Возможности расселения жука-оленя ограничены. В полете они могут преодолевать расстояние только до 1700 метров. Возникает вопрос - откуда? Ведь ближайшее местонахождение, где встречается жук-олень, находится на 40 километров южнее. Речь идет о дубравах в Воронеже.

Может жуки устали от городской суеты и решили вернуться в наши дубравы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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