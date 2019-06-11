В Воронежской области «Хендай» влетел в «Ладу»: погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-11T09:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Россошанском районе на 249 километре трассы «Белгород - Павловск» автомобиль «Хендай-Соната», которым управлял 44-летний житель поселка Ольховатка, на большой скорости влетел в «Ладу Приору». За рулем отечественного авто была 21-летняя жительница Россошанского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 11 июня.

Авария произошла в 20.30 накануне, 10 июня. Предварительная причина - превышение скорости водителем иномарки. В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендай-Соната», 29-летний житель Ольховатского района, от полученных травм скончался на месте. Водителей госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 121 ДТП, из них в областном центре – 97, на федеральных трассах – 6 , в районах области – 18. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU