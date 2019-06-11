В Воронеже «Река Потудань» затопила Камерный театр

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-11T08:04:17+03:00

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Cтавить Платонова тяжело. Интересно – еще сложнее. Спектакли по Платонову часто не удаются. Многие режиссеры это признают.

Платоновский фестиваль показал воронежцам один из самых громких российских спектаклей 2018 года - своеобразное прочтение повести «Река Потудань» Псковским драмтеатром. Постановка о драматичной любви Никиты и Любы весьма непривычна, особенно для поклонников традиционных форм театра. Режиссер Сергей Чехов признается, что намеренно искал новую форму подачи Платонова. И готов к любым оценкам его эксперимента, вплоть до негативных.

Его спектакль - смесь драматического, визуального и физического театра. В котором в единственной локации, похожей на дом умалишенных, актеры не говорят, льется вода – сначала по капле, к концу потоками, «за кадром» читают платоновский текст, на табло показывают краткие резюме эпизодов, а из динамиков передают голосовые саундтреки.

- Театр - это здесь и сейчас. Я считаю, прошлый театральный язык не доступен для моего поколения или тех, кто младше лет на десять. Мы живем в мире дивайсов, интернета, других скоростей. Зрители и театр должны выйти на один уровень, театр должен стать другим, пользоваться теми же дивайсами, - считает Сергей Чехов. - «Река Потудань» Платонова произвела на меня мощное впечатление. Но если раньше избыточный платоновский язык утомлял, то тут вдруг совпало с моим состоянием какой-то депрессии. Текст серьезного автора сложен для постановки. Крутая проза многослойна. Платоновский миф – это сплетение языческой, христианской и коммунистической мифологии. Язык сложно-сочиненный. Главная задача - как разобраться с этим языком, как его перенести. И мне пришла мысль - отделить его от артиста. Поэтому текст идет из колонок. Музыка сделана из голосов. И сразу слышно, как текст звучит, какая в нем мелодика, ритмика. Так же встал вопрос, как решать реку. Ведь она имеет большое значение – символизирует перемещение из одного мира в другой. Вода дает динамику, ведь многие думают, что на сцене 1,5 часа ничего не происходит...

Актер Виктор Яковлев признался, что не сразу нашел взаимопонимание с режиссером.

- Ему хорошо в своих фантазиях. Почему мне должно быть хорошо? Моему герою Никите 25 лет, а мне - за 60. Диссонанс. Я не сразу понял, что речь о внутреннем возрасте героя. Восстанавливающегося после ужаса пережитой войны, когда надо было делать выбор – быть убитым или убить. И этот момент положил конец нашему непониманию.

Критики считают, что в этой оригинальной интерпретации Платонова есть что-то серьезное, глубокое по сути. Бесспорно одно: спектакль не оставляет равнодушным, вызывает эмоции. Пять номинаций на премию «Золотая маска-2019» чего-то да стоят.

ИСТОЧНИК KP.RU