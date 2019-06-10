В Воронежской области строительный начальник отобрал у армии 2,1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-10T15:27:03+03:00

В одной из казарм он не доделал ремонт, на других объектах заменил строительный материал на более дешевый

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Сотрудники Лискинской межрайонной прокуратуры направили в суд уголовное дело о крупном мошенничестве при ремонте военных объектов в Лисках.

В августе 2017 года ООО «Стеллдом» и АО «Главное управление обустройства войск» заключили договор на ремонт объектов воинских частей в городе Лиски. Затем, по версии следствия, 34-летний начальник отдела реконструкции ООО «Стеллдом» без ведома и согласия заказчика, генподрядчика и генерального директора фирмы, в которой работал, заменил строительного материала на более дешевый, а в одной казарме вообще не выполнил нужный объем работ. При этом по документам, в которые он внес ложные сведения, все выглядело так, как будто все было выполнено строго по договору. Таким образом, мужчина похитил, а также причинил ущерб АО «Главное управление обустройства войск» на сумму 2,13 миллионов рублей.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Одновременно с уголовным делом прокурор предъявил иск о возмещении причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU