2019-06-10T12:06:18+03:00
Происшествия

16 пожарных тушили возгорание на кухне в Воронеже

Причиной, скорее всего, стали электроприборы
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Воронежские пожарные потушили возгорание на кухне. Как говорят в ГУ МЧС по Воронежской области, 9 июня примерно в 20.10 к ним поступил вызов из Советского района. На проспекте Патриотов загорелась квартира. На место выехали четыре спецмашины и шестнадцать пожарных.

Огонь потушили уже через 14 минут после вызова. Никто не пострадал. Выяснилось, что пламя разгорелось на кухне. Причиной пожара, скорее всего, были электроприборы. Все обстоятельства возгорания еще предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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