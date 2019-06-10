2019-06-10T09:26:32+03:00
Происшествия

Одного из погибших в ночной аварии с "пятеркой" и "ГАЗелью" в Воронеже до сих пор не удалось опознать

Скончались водитель легкового автомобиля и его неизвестный пассажир
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
ГУ МВД по Воронежской области.ГУ МВД по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Примерно в полночь на улице Факельная произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

53-летний водитель ВАЗ-2105 двигался по Тепличной в сторону проспекта Патриотов. По предварительным данным полиции, он выехал на встречную полосу. Тут произошло столкновение со встречной , выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречным автомобилем - пассажирской "ГАЗелью", за рулем которой был 41-летний местный житель. Водитель и пассажир "пятерки" скончались на месте происшествия.

- Личность пассажира устанавливается. Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия, - говорят в ГУ МВД.

ГУ МВД по Воронежской области.

ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опен-эйр в Зеленом театре собрал около 2000 воронежцев
В Воронеже растет зарплата и число безработных
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
В райцентрах Воронежской области насмерть сбили двоих пешеходов
Рабочая неделя в Воронеже пройдет с дождями и жуткой жарой
Салют, воздушные шары и классная музыка: Платоновфест собрал в Белом колодце 3700 зрителей
В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 36-летней женщины
В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных
Воронежцы шокированы состоянием животных в местном зоопарке
В Воронежской области мужчину обокрали в магазине
В Воронежской области пропал 27-летний парень со шрамом на лице
В Воронежской области пьяный парень перевернулся на угнанной машине
В Воронеже ищут пропавшую 10 дней назад 23-летнюю блондинку
В Воронеже грузовик сбил пешехода и столкнулся с автомобилем «Некст»
В Воронежской области мужчина отдал мошеннику 30 тысяч рублей, спасая сына
Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 59-летнего мужчины
Воронежцев предупредили об аномальной жаре с 9 по 13 июня