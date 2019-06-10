Одного из погибших в ночной аварии с "пятеркой" и "ГАЗелью" в Воронеже до сих пор не удалось опознать

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-10T09:26:32+03:00

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Примерно в полночь на улице Факельная произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

53-летний водитель ВАЗ-2105 двигался по Тепличной в сторону проспекта Патриотов. По предварительным данным полиции, он выехал на встречную полосу. Тут произошло столкновение со встречной , выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречным автомобилем - пассажирской "ГАЗелью", за рулем которой был 41-летний местный житель. Водитель и пассажир "пятерки" скончались на месте происшествия.

- Личность пассажира устанавливается. Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия, - говорят в ГУ МВД.

ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU