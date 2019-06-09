В Воронежском зоопарке ответили на жалобы посетителей о плохом состоянии животных

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-09T19:33:34+03:00

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В популярной группе в соцсетях в воскресенье, 9 июня, появился пост, в котором горожане высказывали беспокойство за состояние животных в Воронежском зоопарке. Местных жителей возмутило отсутствие воды у тигрицы Шилки, хромота медведя и плохое самочувствие волка. Сотрудники зоопарка оперативно ответили на критику.

В зоопарке рассказали, что только в пятницу трое неравнодушных посетителей по телефону сообщили о том, что у зверей отсутствует вода в поилках. Все они были сразу же проверены.

- «Истощенная от жары» тигрица при моем появлении начала радостно играть, бегая по вольеру. Подобная игра является одним из методов обогащения среды обитания животных. Часто практикуется сотрудниками и даже посетителями. Вряд ли она бы это делала, если бы изнемогала от жары. Кроме того, Шилка вообще не любит купаться. Поэтому ее бассейн пуст. Информация по медведю была опубликована на странице зоопарка в соцсети, - рассказала «КП» сотрудница зоопарка.

Оказывается, что вопросы по состоянию некоторых животных возникают постоянно. Так, медведь Умка является одним из старейших питомцев зоопарка, из-за возраста его состояние оставляет желать лучшего. Медведь страдает артритом, поэтому у него возникают трудности с перемещением.

Также ежегодно воронежцы задаются вопросом по поводу хромоты енотовидной собаки. Дело в том, что у животного нет части лапы. Травма появилась у зверя после нападения браконьеров.

В группе зоопарка в соцсети горожанам объясняли и причины срыгивания волка. Проблема эта является сезонной. Зверь сейчас сильно линяет и заглатывают шерсть, от чего у него могут случаться приступы рвоты. Также животное ведет себя в дикой природе.

- У каждого животного в зоопарке своя история, и даже характер. Мы стараемся делиться этой информацией на экскурсиях, а также на странице в соцсети. Поэтому горожанам не о чем переживать, стоит лишь узнать о зверях больше, - поясняют сотрудники зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU