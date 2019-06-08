Худрук оркестра Московской филармонии в Воронеже: "Симфоническую музыку нельзя играть в зале с тряпками по бокам!"

СЕГОДНЯ 20:49 2019-06-08T21:00:08+03:00

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Полный зал любителей Прокофьева и Стравинского собрал 7 июня в театре оперы и балета Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Коллектив с 68-летней историей занимает одно из ведущих мест в мировом симфоническом искусстве. И показал воронежцам настоящий класс, приехав на девятый Платоновфест.

- Приятно, что оркестр приглашают не из-за имени солиста, а как самостоятельную творческую единицу, - признался худрук и главный дирижер коллектива Юрий Симонов. - Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Свиридов, Рахманинов творили в одно время с Платоновым - мы старались выдержать стиль фестиваля. Седьмая симфония Прокофьева - совершенно гениальное произведение, написанное в год смерти Сталина. Оно оптимистичное, лиричное - про советскую молодежь, про юность, про «Артек», дружбу и юношескую любовь, про то, как люди не имея всего того, что мы имеем сейчас, были более счастливыми. Это произведение очень искреннее, сердечное, открытое, в нем нет всех тех глупостей, коммерции, что есть сейчас. Во втором отделении мы собрали «бриллианты» русских композиторов - Лядова, Рахманинова, Стравинского.

Юрий Симонов отметил, что оркестр с удовольствием приедет и в будущем в Воронеж. Хотя и посетовал на плохие условия выступления.

- Хорошую симфоническую музыку нельзя играть на сцене с тряпками по бокам. Такое впечатление, что мы в провинциальном клубе находимся. Хотя это шикарный театр, - отметил дирижер. - Здесь должны идти оперные спектакли, а не симфонические концерты. А они должны идти в хорошем зале с акустикой. Например, в Японии приезжаешь в любую деревню, там хороший концертный зал - из дерева, с шикарной акустикой. Государство выделяет на это деньги…

Дирижер уверен, что в ближайшее время и в России займутся поднятием культуры.

- Сейчас меняются руководители на своих постах. Воры уступают место солидным людям молодого возраста, не то что в наше время - невозможно было сбросить мастодонта. Путин большая умница. Он делает сначала самое важное - оборону, ЖКХ. Но я уверен, пройдет несколько лет, когда займутся культурой вплотную. Нужно подготовить хорошие кадры, найти хороших дирижеров. Их сейчас практически не найти. Оркестранты плохо подготовлены, культуры игры в оркестрах нет, - посетовал Юрий Симонов. - Я строго работаю с музыкантами. Иначе они будут опускаться, ведь вокруг много глупостей. А музыкой нужно заниматься. И я их все время макаю как котят. Поэтому они и играют хорошо. Думаю, у Путина хватит понимания, он человек культурный, я когда с ним встречался, почувствовал это. Он все хорошо понимает, просто не может настроить все сразу. Но он уже дал гранты нескольким оркестрам, в том числе нам, благодаря чему мы и смогли к вам приехать.

ИСТОЧНИК KP.RU