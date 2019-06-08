2019-06-08T17:48:03+03:00
Общество

Из Воронежа могут быть открыты прямые перелеты в Будапешт

Кстати, об этом направлении и многом другом вы сможете подробнее узнать 11 июня в 13.05 на 97,7 FM
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Если вам интересно будущее воронежского аэропорта, или вы хотите знать, какое направление лучше выбирать этим летом для отдыха - слушайте радио «Комсомольская правда» 11 июня в 13.05.Если вам интересно будущее воронежского аэропорта, или вы хотите знать, какое направление лучше выбирать этим летом для отдыха - слушайте радио «Комсомольская правда» 11 июня в 13.05.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В ходе трехдневного визита в Воронеж делегации Венгрии во главе с министром обороны страны Тибором Бенко были подняты вопросы взаимодействия двух государств по уходу за воинскими захоронениями, об экономическом сотрудничестве и, кроме того, о возможности открытии прямого авиасообщения с Венгрией.

Планируется, что из воронежского аэропорта имени Петра I могут быть запущены прямые рейсы в Будапешт. Планы об открытии нового направления в эфире радио «Комсомольская правда в Воронеже» (97,7 FM) подтвердили Александр Белевич, генеральный директор аэропорта Воронеж, и его советник Денис Горьковенко.

Кроме того, в ходе беседы мы обсудили, по каким направлениям сегодня могут летать пассажиры из воронежского аэропорта, какие другие направления планируется открыть в ближайшее время, каковы перспективы строительства нового пассажирского терминала и многое другое. Если вам интересно будущее воронежского аэропорта, или вы хотите знать, какое направление лучше выбирать этим летом для отдыха - слушайте радио «Комсомольская правда» 11 июня в 13.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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