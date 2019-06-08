2019-06-08T14:42:22+03:00
Общество

В Воронежском опорном университете проходит 36-часовой хакатон

Мероприятие проводится в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
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8 июня в Воронежском опорном университете стартовал хакатон в рамках регионального этапа крупнейшего ИТ-проекта России - всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», проводимого АНО «Россия – страна возможностей». В работе хакатона принимают участие 71 конкурсант и 21 эксперт. Все участники (IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в сфере цифровой экономики) поделены на команды и готовят цифровые решения в важных и значимых для каждого россиянина сферах – «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда» и «Образование и наука». На 36 часов все участники разместились на одной большой площадке формата «опен-спейс» в одном из корпусов Воронежского государственного технического университета, где работают над созданием прототипов цифровых продуктов. Конкурсанты были отобраны из более 2 000 жителей Воронежа и Воронежской области, подавших заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Вместе с Воронежем региональный этап стартовал еще в четырех городах: Владивосток, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Томск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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