2019-06-08T13:11:28+03:00
Происшествия

Восемь спасателей тушили «Ауди» в Воронеже

К счастью, никто из людей не пострадал
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП случилось 7 июня примерно в 20.50 в Железнодорожном районе. Местные жители сообщили в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области» о том, что на улице Богдана Хмельницкого полыхает легковой автомобиль «Ауди». Огонь действительно захватил моторный отсек иномарки и начал пробираться в салон.

К счастью, пожар был ликвидирован в 20.55. Восемь спасателей боролись с огнем. На место ЧП выезжали две пожарные машины. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возникновения возгорания уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ночь в Дивногорье-2019» приглашает воронежцев в «Деревню»
Шведские и турецкие компании рассмотрят возможность инвестиций в Воронежскую область
На кончиках пальцев: «Холодная кровь» Жако Ван Дормаля ввела воронежцев в эстетический экстаз
Житель Воронежской области трижды переводил деньги мошенникам, чтобы спасти сына
В Воронеже нашли склад с тонной нелегального алкоголя
Англичане превратили "Реку Потудань" в "Блаженство"
В Воронежской области на участке Лосево - Павловск введут ступенчатое снижение скорости
В Воронежской области может появиться производство автоконцерна Renault
Определена самая красивая улица Воронежа
Женщина из Воронежской области только после кражи поняла, как правильно крепить велосипедный замок
Телефонный минер из Воронежа будет отвечать перед законом
14-летняя девочка, сбитая на воронежском переходе: «Эту дорогу теперь обхожу стороной»
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем социального работника
Продлят, сократят, перенесут: изменятся маршруты трех воронежских автобусов
Нововоронежцы на "Кайене" разбили камеру видеофиксации, чтобы избежать наказания
Менеджер воронежской фирмы решил, что может взять из кассы 6 миллионов рублей
Воронежского рецидивиста, отправившего человека на тот свет еще во времена СССР, снова будут судить за убийство
Cледователи: «Работникам воронежского завода «РАСКО» выплатили оставшиеся долги – 25 миллионов рублей»
Дамы в шляпках: после визита мошенниц 86-летнему воронежцу стало плохо
Правительство Воронежской области подписало соглашение с ПАО «Роснефть» на ПМЭФ-2019
"Он хочет меня убить": женщина из Воронежской области снова и снова клевещет на мужа
Губернатор Воронежской области принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2019
В День России в центре Воронежа пройдет ярмарка
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Комплексное развитие сельских территорий в Воронежской области поддержат законодательно
"Системные нарушения": глава Росздравназдора прокомментировал гибель пациентки в Воронежском онкодиспансере