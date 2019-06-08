Восемь спасателей тушили «Ауди» в Воронеже
К счастью, никто из людей не пострадал
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ЧП случилось 7 июня примерно в 20.50 в Железнодорожном районе. Местные жители сообщили в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области» о том, что на улице Богдана Хмельницкого полыхает легковой автомобиль «Ауди». Огонь действительно захватил моторный отсек иномарки и начал пробираться в салон.
К счастью, пожар был ликвидирован в 20.55. Восемь спасателей боролись с огнем. На место ЧП выезжали две пожарные машины. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возникновения возгорания уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU