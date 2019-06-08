2019-06-08T12:54:07+03:00
Звезды

«Ночь в Дивногорье-2019» приглашает воронежцев в «Деревню»

В программе игры с детьми, спектакль, посещение храма и кино под открытым небом
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В этом году «Ночь в Дивногорье» пройдет 29 июня. С 19.30 в музее-заповеднике будет работать детская площадка с аниматорами.

А в 22.00 покажут спектакль «Деревня». Постановка Нового театра пытается ответить на вопрос: кто мы, вечно спешащие и уставшие от бесконечной суеты, прячущиеся в своем собственном мирке, дети большого города? Почему когда-то люди стремились объединиться, чтобы разделять и переживать трудности и радости вместе, а сегодня мы работаем, общаемся и живем «онлайн», не выходя из дома? Зрители вместе с главным героем переместятся в мир русских обрядов - поучаствуют в жатве, станут гостями на деревенской свадьбе, почувствуют единение и радость народных гуляний на Ивана Купалу. В спектакле соединены авторская музыка и хореография, акробатика, вокал.

Посетители музея-заповедника до 1.00 ночи смогут также посетить макет Маяцкой крепости, пещерный комплекс в Больших Дивах, украшенный сотнями свечей, кинозал под открытым небом.

С собой возьмите теплые вещи, складной стул или коврик, репелленты.

Добраться до Дивногорья можно на электричке, которая следует в направлении Лиски-Острогожск - до станции «143 км». Для тех, кто приедет на личном автомобиле, предусмотрена бесплатная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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