На кончиках пальцев: «Холодная кровь» Жако Ван Дормаля ввела воронежцев в эстетический экстаз

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-08T12:38:10+03:00

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Овациями провожали команду проекта «Холодная кровь» воронежцы. Неудивительно: этот необычный фильм-спектакль стал сенсацией Эдинбургского фестиваля в 2018 году. Здорово, что Платоновский не прошел мимо и привез его в Воронеж.

Эту очень стильную, абсурдную фантазию с элементами черного юмора снимают здесь и сейчас. Съемочная площадка прямо на сцене. Микроскопические декорации и пальцы вместо актеров. Шесть камер и никакого монтажа – все настолько технически выверено, что через трансляцию на экран тутже выводится готовый фильм, в котором моментально меняются планы.

Необыкновенный текст про смерть, очень красивый и ироничный, произносит известный актер Анатолий Белый. В записи. Заготовка - и сценарий, и декорации, и саундтреки. Все остальное происходит на глазах зрителей. Рельсы камер, штативы софитов. Спецэффекты творят на расстоянии вытянутой руки от тебя операторы, актеры танцуют руками на столе. Все вроде бы прозаично на почти стандартной съемочной площадке.

Каждый в детстве играл с ребятами в театр пальцами. С течением жизни взрослые забывают эти простые малышковые шалости. Но бельгийский кинорежиссер Жако Ван Дормаль не забыл. Недаром работал в начале карьеры клоуном и веселил детей. Он довел этот нехитрый прием до совершенства: на экране возникает эстетически безупречная картинка, от которой невозможно оторваться. Голос Белого гипнотизирует, видео вводит в экстаз – и вот ты уже в эфемерном пространстве того сна, который творит на сцене съемочная группа.

Это красиво, необычно, талантливо. Понимаешь, за что Ван Дормаль получил свой «Оскар», премию «Сезар» и «золотую камеру» Каннского кинофестиваля.

Танец на кончиках пальцев режиссеру помогла сделать супруга и хореограф Мишель Анн де Мей. Руки танцуют болеро, отбивают степ, плетут контемпорари.

- Все дело в технике. Мы вкладываем смысл в каждое движение, чтобы передать руками эмоции. Этот опыт был вызовом для нас, - призналась танцовщица Фрауке Мариен. - Наши руки становятся персонажами, точнее их корпусами, а пальцы – ногами. При этом набор движений, конечно, не слишком широк. Но мы вкладываем в них чувства, и смысл происходящего становится понятным. В сюжете есть место и иронии, и черному юмору, и разговорам о смерти. Но она абсурдная и нестрашная.

- Поскольку все действо происходит на ваших глазах, каждый показ по-своему уникален, он получается чуть другим, в отличие от предыдущего, - уверен видеограф Жюльен Ламбер.

«Холодную кровь» Жако Ван Дормаль придумал в 2015-м. С тех пор фильм-спектакль сыграли всего около 200 раз. 1600 воронежцам повезло это увидеть.

Не можем показать остальным видео из-за ограничений по съемке в силу авторских прав. Просто поверьте на слово, это прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU