Англичане превратили "Реку Потудань" в "Блаженство"

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-08T10:08:24+03:00

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Очень платоновский привезли на Платоновфест спектакль англичане. Постановка «Блаженство» театра из Кембриджа не просто сделана на основе платоновского рассказа «Река Потудань». У нее очень платоновская атмосфера. И она не только в «шероховатой» простоте костюмов и декораций (труппа в буквальном смысле соорудила дома, заборы, кровати, стол, печку из европоддонов, которые и везти из дальних краев не пришлось, обошлись местными), но и в том, как прочувствовали посыл писателя постановщики и сыграли характеры героев актеры. Они даже «Ой, мороз, мороз» выучили на русском. Старались специально к Платоновскому фестивалю!

А на самом-то деле ничего не предвещало. Просто драматургу Фрейзеру Грейсу понравился рассказ Андрея Платонова, он написал по нему пьесу. А режиссер Пол Борн сделал эскиз спектакля на одной из театральных лабораторий в Кембридже. И он так бы и остался эскизом, но дирекция Платоновского фестиваля пригласила в Воронеж. И эскиз доработали до спектакля.

- Я прочитал рассказ «Река Потудань» много лет назад, но он настолько затронул струны моей души. Зацепила некая странность этого текста, Платонов передал подлинные чувства – любовь, дружбу, оптимизм без жеманства. Он воспитывает человечность через своих героев, - отметил Фрейзер Грейс. - Я не ставил задачу сделать пересказ, я пытался передать внутренние переживания героев.

- Мы старались передать идею. Наша постановка – просто история двух людей – Никиты и Любы, история испытаний, через которые им пришлось пройти, история любви, - признался режиссер Пол Борн. - Я в восторге от мысли, что два человека остаются вместе несмотря ни на что. Никита оказывает благотворное влияние на окружающих. Он пробуждает в людях человечность. Спектакль начинается с фразы девушки «Ты принес еду?», а заканчивается словами «Позволь мне согреть тебя…». Герои проходят этот путь, и потребность в еде сменяет жажда душевного тепла».

Премьера спектакля состоялась именно на Платоновском фестивале. Постановщики собираются в дальнейшем показать его по всей Великобритании, включая Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU