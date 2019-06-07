Продлят, сократят, перенесут: изменятся маршруты трех воронежских автобусов
В Воронеже изменятся три маршрута общественного транспорта. Об этом рассказали в городской администрации.
Автобус № 3 "ул. Чапаева - Московский проспект" отныне будет ходить до кольца на памятнике Славы, совершать на нем разворот и следовать в обратном направлении. Ранее этот автобус разворачивался у Военного городка.
Маршрут № 18 "Парк "Северный лес" - ул. Димитрова" будет продлен от остановки "17 квартал" до остановки "Парк «Северный лес". Движение перенесено на улицу Шишкова, а ранее шло по Шишкова, Беговой, Московскому проспекту, Хользунова.
Автобус № 125 "ул. Антонова-Овсеенко – ВАСО" продлен от остановки "ДК им. Кирова" до остановки "ВАСО". Подробный маршрут каждого из перечисленных автобусов указан на сайте мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU