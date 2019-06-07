Воронежский общепит за 2018 год заплатил штрафы на 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-07T11:08:36+03:00

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В мэрии Воронежа на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства рассказали об итогах проверок городских торговых организаций и предприятий общепита.

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Александр Шукелайть сообщил, что в 2018 году после визита специалистов ведомства в 107 организаций общепита составили 163 протокола об административных нарушениях. В итоге по 110 постановлениям предприниматели заплатили штрафы на общую сумму 1,3 миллиона рублей. При этом 52 организации из-за особенно грубых нарушений санитарного законодательства временно пришлось закрыть.

Среди нарушений наиболее частые – несоблюдение условий хранения готовой продукции и сырья. Чаще всего их обнаруживали в нестационарных торговых объектах.

Кроме того, по данным руководителя департамента Государственной инспекции труда Воронежской области Ивана Яцких, на долю малого и среднего бизнеса приходится более 70 % нарушений трудовых прав горожан. В 2018 году по итогам более 1,6 тыс. проверок обнаружили 2,3 тысячи таких случаев.

Яцких добавил, что порой нарушения могут быть допущены из-за нехватки опыта или знаний у руководителя. И сообщил, что владелец малого предприятия может проверить себя самостоятельно, зарегистрировавшись на ресурсе Онлайнинспекция.рф. Санкций, если в этом случае обнаружат нарушения, не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU