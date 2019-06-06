2019-06-06T18:17:27+03:00
Происшествия

Кто виноват? В Воронеже сняли на видео выбежавшего под машину ребенка

Водитель в последний миг заметил малыша и затормозил
Олег ИВАНОВ
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Все произошло моментальноВсе произошло моментальноФото: принтскрин видео.
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Малыш лет четырех-пяти в кепке и сером спортивном костюме возится у лавочки со своей удочкой. Тем временем взрослые мужчины (видимо, один из них отец ребенка) выносили на лавочку прочие вещи – видимо, семья собиралась выехать на отдых. Все это в одном из воронежских дворов 26 мая примерно в 13.20 сняла камера наружного наблюдения.

Это был бы обычный эпизод из жизни обычного воронежского двора, если бы в какой-то момент ребенок не решил побежать за одним из взрослых к машине. Остановить шустрика никто не успел. Перебежать ему нужно было лишь небольшую проезжую часть.

В то же время на белом автомобиле по дороге ехал мужчина: он снимал все на камеру видеорегистратора. По его кадрам видно, что в какой-то момент перед капотом автомобиля просто появляется кепка. Действительно малыш выбежал из-за припаркованной машины и практически не был виден. Благо водитель, ехал на маленькой скорости. По предварительным данным, все участники этого ДТП отделались испугом. Но остается вопрос: а кто же виноват в такой ситуации?

В Воронеже маленький рыбак попал под машину.Сбили ребенка, но кто виноват? Внимательно смотрите за детьми!!! Видимость во дворах ограничена автомобилями, деревьями, кустами и много чем еще ....... Водитель ехал соблюдая скоростной режим и осторожность, что и спасло ребенка. но могло быть гораздо хуже. Водитель и родители ребёнка к друг другу претензий не имеют,с ребёнком всё хорошо. https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU

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