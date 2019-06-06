В Воронеже один рецидивист ударил ножом другого, чтобы доказать свою криминальную состоятельность

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-06T18:08:04+03:00

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5 июня медики вызвали в больницу полицию: в приемное отделение поступил 46-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Пострадавшего привезли из собственной квартиры.

При этом раненый отказался писать заявление о причинении тяжкого вреда здоровью. Но полицейские опросили свидетельницу, вызвавшую «скорую». Женщина рассказала, что потерпевший со знакомым выпивали. А потом поругались на почве криминальной авторитетности: мол, гость имеет слишком мало криминального опыта и судим лишь один раз за грабеж, в то время как хозяин жилья большую часть жизни провел в «местах не столь отдаленных». Гость не долго думая, доказал свою состоятельность, схватив кухонный нож и ударив им обидчика в грудь. Женщина описала приметы нападавшего и вскоре его задержали оперативники. 31-летний житель Коминтерновского района уже признался в содеянном. Новый срок он себе уже заработал – завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU