В Воронеже супруги заработали «закладками» на «Мазду-6»

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-06T17:42:51+03:00

Правда, ближайшие двадцать лет вряд ли они смогут на ней прокатиться

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32-летние супруги переехали из Каширского района в Воронеж, чтобы построить «карьеру». Они занялись продажей наркотиков бесконтактным способом.

Семейную пару задержали после того, как они вернулись с очередной оптовой партией героина весом около 500 граммов в съемную квартиру по улице Иркутской. Там оперативники обнаружили электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты и упаковочные материалы.

Клиентов супруги искали в интернете, после чего расфасовывали наркотики на более мелкие партии и раскладывали по тайникам. Они самостоятельно забирали крупную партию героина из подмосковного города. Кстати за наркотиками семья ездила на своем автомобиле «Мазда-6» - машину они как раз купили на заработанные преступным путем средства.

Возбуждено уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас семья находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU