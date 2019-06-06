Сотрудников воронежского Роспотребнадзора наказали за нарушения прав предпринимателей
Воронежские прокуроры поймали должностных лиц управления Роспотребнадзора по Воронежской области на нарушении закона.
Два сотрудники ведомства из рук вон плохо вели учет в информационной системе «Единый реестр проверок» (которая создана для защиты прав предпринимателей, любой бизнесмен может узнать информацию о планируемых на текущий год и ранее проведенных проверках). Контролирующие органы должны вносить в «Единый реестр проверок» сведения обо всех проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А сотрудники Роспотребнадзора нарушали сроки внесения информации в «Единый реестр проверок», не вносили сведения о правовых основаниях проведения проверок и их результатах, а также о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений.
Обоим чиновникам вынесли предупреждения, сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU