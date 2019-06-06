2019-06-06T17:39:44+03:00
Общество

Сотрудников воронежского Роспотребнадзора наказали за нарушения прав предпринимателей

Чиновники не вносили сведения в Единый реестр проверок
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские прокуроры поймали должностных лиц управления Роспотребнадзора по Воронежской области на нарушении закона.

Два сотрудники ведомства из рук вон плохо вели учет в информационной системе «Единый реестр проверок» (которая создана для защиты прав предпринимателей, любой бизнесмен может узнать информацию о планируемых на текущий год и ранее проведенных проверках). Контролирующие органы должны вносить в «Единый реестр проверок» сведения обо всех проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А сотрудники Роспотребнадзора нарушали сроки внесения информации в «Единый реестр проверок», не вносили сведения о правовых основаниях проведения проверок и их результатах, а также о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений.

Обоим чиновникам вынесли предупреждения, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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