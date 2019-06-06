В Воронеже пройдет фестиваль "Королевство"

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-06T16:41:35+03:00

Детвору и родителей ждут игры и развлечения в выходной

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В воскресенье 9 июня в Воронеже пройдет семейный фестиваль «Королевство». Праздник будет приурочен к прошедшему Всемирному дню защиты детей.

В парке «Алые паруса» горожан ждет много игр и активностей, пикник, батуты, фотозоны, дизайн-маркет и бьюти-зона, мастер-классы по керамике, строительству бумажных и песочных замков, а также «круглый стол», на котором выступят эксперты по детским темам.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU