В Воронеже пройдет фестиваль "Королевство"
Детвору и родителей ждут игры и развлечения в выходной
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В воскресенье 9 июня в Воронеже пройдет семейный фестиваль «Королевство». Праздник будет приурочен к прошедшему Всемирному дню защиты детей.
В парке «Алые паруса» горожан ждет много игр и активностей, пикник, батуты, фотозоны, дизайн-маркет и бьюти-зона, мастер-классы по керамике, строительству бумажных и песочных замков, а также «круглый стол», на котором выступят эксперты по детским темам.
Начало в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU