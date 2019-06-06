На VII Воронежский медиафорум приедет Кирилл Набутов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-06T15:51:31+03:00

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20 июня в столице Черноземья пройдет седьмой Воронежский медиафорум. В этом году журналисты и руководители СМИ, представители власти, бизнеса, общественных и молодежных организаций, студенты профильных факультетов обсудят перспективы развития журналистики в условиях цифровизации.

В программе образовательный практикум «Инфорум», семинары и мастер-классы от известных российских представителей медиасреды. К примеру, на форум приедут замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Владимир Соловьев, российский журналист, спортивный комментатор, телеведущий Кирилл Набутов.

Медиафорум пройдет в Event-Hall.

В прошлом году медиафорум собрал более 500 человек из 24 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU