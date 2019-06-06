На VII Воронежский медиафорум приедет Кирилл Набутов
20 июня в столице Черноземья пройдет седьмой Воронежский медиафорум. В этом году журналисты и руководители СМИ, представители власти, бизнеса, общественных и молодежных организаций, студенты профильных факультетов обсудят перспективы развития журналистики в условиях цифровизации.
В программе образовательный практикум «Инфорум», семинары и мастер-классы от известных российских представителей медиасреды. К примеру, на форум приедут замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Владимир Соловьев, российский журналист, спортивный комментатор, телеведущий Кирилл Набутов.
Медиафорум пройдет в Event-Hall.
В прошлом году медиафорум собрал более 500 человек из 24 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU