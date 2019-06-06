Главный тренер воронежского «Факела» может уйти в ереванский «Арарат»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-06T15:20:16+03:00

У Сергея Булатова закончился контракт, и пока от руководства клуба из столицы Черноземья не поступило предложения его продлить

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В группе футбольного клуба «Арарат» (Ереван) в одной из соцсетей опубликовано интервью с Сергеем Булатовым. Наставник воронежского «Факела» в нем позиционируется уже как главный тренер легендарного армянского клуба. Мы связались с Сергеем Булатовым, и узнали, что это не совсем так.

- Никаких бумаг я не подписывал, но разговоры с руководством «Арарата», действительно были, - сказал Сергей Александрович. – Мой приоритет – работа в «Факеле», но две недели назад мне, как и почти всем игрокам нашей команды, выдали на руки трудовую книжку. Пока еще не принял окончательного решения, но думаю, что максимум до 10 июня определюсь окончательно.

По данным источника «КП», в клубе многое может решиться 7 июня после того, как станет окончательно ясно, остается ли «Факел» в ФНЛ или следующий сезон проведет во втором дивизионе. Несмотря на бедственное положение «Анжи» (из-за него воронежцы, скорее всего, и не вылетят второй год подряд), официальное решение по этому поводу примут только на общем собрании ФНЛ, которое состоится завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU