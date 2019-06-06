Воронежец избил товарища и выбросил умирать на лестничную клетку

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-06T15:05:17+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего воронежца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.111 УК РФ).

10 января 2019 года в квартире многоэтажки по Бульвару Победы очередное застолье закончилось ссорой между хозяином и его приятелем. 28-летний мужчина избил оппонента: он бил его кулаками по голове, туловищу и рукам. Затем хозяин выволок товарища из квартиры и оставил на лестничной клетке.

Избитого мужчину обнаружили местные жители и вызвали медработников. Но мужчина все равно скончался в больнице 11 января. Смерть наступила в результате внутричерепной травмы.

- На предварительном следствии обвиняемый мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, частично признал вину. В отношении него по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району г. Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU