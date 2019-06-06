2019-06-06T14:49:46+03:00
Происшествия

Воронежский студент в погоне за модным смартфоном нарвался на мошенника

В итоге парень только потерял деньги
Олег ИВАНОВ
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Свой телефон студент так и не получилСвой телефон студент так и не получилФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За прошедший день, 5 июня, семеро воронежцев пострадали от мошенников. Например, 20-летний студент одного из воронежских вузов перечислил 14 тысяч рублей мошеннику, который обещал продать смартфон. Юноше так запала в сердце выгодная цена на сайте бесплатных объявлений, что он даже не колебался. Вот только когда деньги перешли на счет «продавца», тот удалил объявления и отключил мобильный номер.

А в Борисоглебске 50-летняя местная жительница продиктовала данные банковской карты мошенникам, которые обещали перечислить задаток за дом, который продавала хозяйка. Но в итоге женщина лишь сама потеряла 121 тысячу рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают жителей города соблюдать бдительность при разглашении личных данных неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, с особой осторожностью переводить денежные средства на неизвестные реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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