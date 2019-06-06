2019-06-06T12:58:24+03:00
Происшествия

Под Воронежем будут судить преподавателя, ошпарившего утюгом 11-летнего мальчика

Оказалось, что педагог помимо прочего ударил ученика гладильной доской по голове
Олег ИВАНОВ
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего экс-преподавателя технологии Землянской общеобразовательной школы Семилукского района. Педагога обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), а именно в том, что 20 марта он на уроке технологии умышленно прислонил к спине 11-летнего мальчика нагретый утюг и ошпарил его паром за непослушание. В результате чего школьник получил термические ожоги кожи спины 1 и 2 степени.

Следователи раскрыли некоторые подробности происшествия: оказалось, что преподаватель ошпарил ребенка дважды – он прислонил утюг еще и к бедру ребенка, а затем ударил и без того пострадавшего мальчика гладильной доской по голове.

- На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме. Его вина также подтверждается показаниями пострадавшего мальчика, его одноклассников, результатами судебных экспертиз, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Уголовное дело направлено в суд, – рассказал и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Захаров.\

Родительница рассказала «Комсомолке», что учителя уже ловили на рукоприкладстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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