Мама школьника, ошпаренного учителем на уроке в школе под Воронежем: «Этого педагога уже увольняли из-за рукоприкладства»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-04T12:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» пообщалась с мамой, пятиклассника, которого специально ошпарил утюгом учитель технологии. Валентина рассказала, почему не попыталась решить конфликт с руководством школы, а сразу отправилась в полицию.

- Надо знать, как решаются подобные вопросы в нашей школе, - говорит Валентина. – Несколько лет назад с этим учителем уже был похожий скандал. На него пожаловались родители детей по поводу рукоприкладства. Его даже уволили, но через какое-то время приняли назад на работу.

По словам Валентины, удары линейкой и другие способы физического воздействия на детей были у учителя технологии в порядке вещей. Поэтому дети даже и не восприняли случай с утюгом как что-то из ряда вон выходящее.

- После скандала педагог уволился, но продолжает работать в местном интернате для трудных детей, до недавнего времени он совмещал две должности, - продолжает Валентина. – Я узнала, что он хочет подать встречный иск на меня, о неисполнении родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU