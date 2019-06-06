Впервые в Воронеже нормы ГТО сдали дошкольники

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-06T10:47:59+03:00

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С начала 2019-го почти полторы тысячи жителей Ленинского района попробовали свои возможности в сдаче норм ГТО. Участвовать в спартакиаде здесь начали еще с 2017-го - сотрудники муниципальных учреждений. Два года подряд районная управа становилась лучшей в соревновании среди структурных подразделений городской администрации. Дальше количество желающих сдать нормативы только увеличивалось. К сотрудникам управы и местным жителям присоединились депутаты, сотрудники правительства, образовательных учреждений и правоохранители.

А в этом году к спартакиаде ГТО присоединились и совсем маленькие горожане. На базе СК «Энергия» впервые в Воронеже прошел фестиваль среди дошкольных учреждений района. 67 воспитанников из семи детских садов сдавали прыжки в длину, метание мяча, челночный бег на 30 м, отжимались, наклонялись и качали пресс.

Также для жителей Ленинского района в этом году проводится акция «Спорт для всех». Она включает в себя танцевальные флэш-мобы, работу аниматоров, крио-шоу, вокальные номера и квесты. Много желающих заявились для участия и в конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья». Мероприятия продлятся до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU