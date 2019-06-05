СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-05T18:21:33+03:00

Отключение водоснабжения связано с завершением работ по подключению к новому водопроводу

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В Воронеже жители Коминтерновского района останутся без воды 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в среду, 5 июня.

6 июня бригады «РВК-Воронеж» завершат работы по подключению потребителей к новой водопроводной линии на улице Генерала Лизюкова. По технологии этот процесс необходимо было провести в два этапа. Первый этап специалисты завершили 3 июня, завтра к трубопроводу подключат последний дом №38. В настоящее время все подготовительные работы проведены, основные мероприятия начнутся в четверг.

В связи с работами по подключению 6 июня будет ограничено водоснабжение домов по улице Генерала Лизюкова:

с 9:30 до 11:30 - №6, №16, №18, №36а, №38, №40;

с 9:30 до 18:00 - №36.

При необходимости к указанным домам организуют подвод технической воды.

Напомним, работы по прокладке линии общей протяжённостью 280 метров осуществлялись в рамках программы текущего и капитального ремонта. Этот участок стоял в плане работ, как объект с высокой аварийностью.

«Росводоканал Воронеж» рекомендует горожанам запастись заранее питьевой водой. Компания приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU