2019-06-05T16:59:26+03:00
Дом. Семья

Любопытство взяло верх: забавный лисенок попался в фотоловушку в Воронежской области

Зверька сняли в Хоперском заповеднике
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Хоперского государственного природного заповедника в соцсети.Фото: из группы Хоперского государственного природного заповедника в соцсети.
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В Хоперском государственном природном заповеднике в фотоловушку попался маленький лисенок. Забавные снимки опубликовали в группе заповедника в соцсети.

Сотрудники природоохранной зоны рассказали, что лисы очень любопытны, поэтому детеныш не смог пройти мимо камеры, установленной возле норы. Он внимательно и осторожно изучил объект, а затем скрылся из зоны объектива. Порой любопытство берет верх над аккуратностью.

Лисицы очень осторожны. В случае опасности или погони они запутывают следы и прячутся в других местах, чтобы ввести преследователя в заблуждение. Именно из-за этой особенности лисе присвоено звание самого хитрого зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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