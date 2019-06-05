Любопытство взяло верх: забавный лисенок попался в фотоловушку в Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-05T16:59:26+03:00

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В Хоперском государственном природном заповеднике в фотоловушку попался маленький лисенок. Забавные снимки опубликовали в группе заповедника в соцсети.

Сотрудники природоохранной зоны рассказали, что лисы очень любопытны, поэтому детеныш не смог пройти мимо камеры, установленной возле норы. Он внимательно и осторожно изучил объект, а затем скрылся из зоны объектива. Порой любопытство берет верх над аккуратностью.

Лисицы очень осторожны. В случае опасности или погони они запутывают следы и прячутся в других местах, чтобы ввести преследователя в заблуждение. Именно из-за этой особенности лисе присвоено звание самого хитрого зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU